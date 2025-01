In piazza Matteotti ci sarà l’area selfie

Area selfie in piazza Matteotti e cuoricini nella settimana della ricorrenza di San Valentino. Allestimento in tema "Festa degli innamorati", a partire da sabato primo febbraio, nel centro di Porto San Giorgio. La Pro Loco, in collaborazione con il Comune, è al lavoro per creare uno spazio capace di "colorare" il periodo a ridosso di San Valentino e permettere di avere uno sfondo per la realizzazione di foto e selfie: "Vogliamo dare seguito ad una iniziativa pensata dal sindaco nella sua precedente esperienza da assessore – spiega la presidente della Pro Loco Giorgia Squarcia - . Lo scorso anno, per questioni di calendario e per la concomitanza col carnevale, non è stato possibile la collocazione di uno spazio a tema in piazza Matteotti. Stavolta torniamo a partire da sabato 1 febbraio: verrà sistemata una panchina con la riproduzione di una bambina con il palloncino a forma di cuore dell’artista Banksy. Inoltre, nella settimana della festa, piazza Matteotti, verrà addobbata con cuoricini rossi". Per l’assessore al turismo e commercio Giampiero Marcattili: "il calendario ci permette di dare spazio a questa ricorrenza che trova ogni anno interesse ed è motivo di attrazione anche a fini commerciali".