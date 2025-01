In tribunale un altro no per la Marina

Mentre si è in attesa di conoscere dal Consiglio di Stato il verdetto in merito all’annullamento chiesto dalla società Marina di Porto San Giorgio della sentenza con cui il Tar delle Marche ha stabilito la piena legittimità dell’ordinanza emessa dal Comune di decadenza per morosità della concessione demaniale marittima in capo alla stessa società Marina; a Fermo in un’altra causa il Tribunale andava in decisione respingendo la sospensiva d’urgenza chiesta dal presidente della Marina di Porto San Giorgio, Renato Maconi per impedire l’escussione da parte del Comune della polizza fideiussoria da lui presentata a copertura del debito con l’agenzia del demanio di otre 792 mila euro. L’ingegnere pare abbia fatto già sapere che farà ricorso al tribunale collegiale. Ma prima potrebbe arrivare la pronuncia del Consiglio di stato a mettere la parola fine all’estenuante telenovela