Petritoli (Fermo) 27 settembre 2020 – Un bambino di dieci anni ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale, mentre era in auto con il papà che è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Fermo.

La tragedia si è verificata poco prima della mezzanotte lungo la provinciale che collega Valmir a Petritoli, poco prima dell’ingresso al centro storico. L’uomo – un quarantenne di nazionalità albanese, residente in Italia da tanti anni – era alla guida di una Fiat Panda e stava percorrendo la strada che da Valmir sale verso il centro storico, in compagnia del suo bambino, nato in Italia e residente a Valmir con la sua famiglia. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell’auto che è finita contro un muretto per poi ribaltarsi su se stessa.

Nel violento impatto, il bambino è stato sbalzato fuori dall’auto riportando traumi gravissimi, ai quali il piccolo non è sopravvissuto, mentre il padre è rimasto incastrato tra le lamiere della macchina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fermo ed il personale medico e sanitario del 118. Vano ogni tentativo di salvare la vita al bambino, mentre il padre, dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco e dopo le prime cure prestategli sul posto, è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale. Il luogo della tragedia è stato raggiunto dai carabinieri di Petritoli. Il corpicino del bambino, è stato trasportato all’obitorio di Fermo.