Inclusività e turismo, c’è la bandiera

Dopo la bandiera gialla di ‘Città amica della bici’, adesso arriva la bandiera lilla di località attenta al turismo per persone con disabilità, e contando sulla conferma della bandiera blu, in città sarà uno sventolio di colori. Porto Sant’Elpidio ha passato l’esame della cooperativa ‘Bandiera Lilla’, avendo i requisiti necessari per ottenere il vessillo. Ieri l’annuncio a conclusione di un percorso avviato in consiglio comunale con l’approvazione unanime di una mozione dei consiglieri di minoranza Bruno Maccarrone , Gianvittorio Battilà e Pierpaolo Lattanzi (Laboratorio Civico).

"Siamo lieti di assegnarvi la prima Bandiera Lilla – dice Roberto Bazzano, presidente della Cooperativa Bandiera Lilla – che non è una medaglia, ma la sottoscrizione di un impegno a migliorare costantemente. Noi suggeriamo alle città aspetti da perfezionare e ogni volta che andiamo in una località è importante trovare qualcosa di fatto, qualcosa in corso e qualcosa progettato. Ho trovato una città ordinata, pulita e ben sistemata. Nelle zone più turistiche, c’è una buona accessibilità per persone in carrozzina per altre esigenze speciali. La collaborazione con le associazioni locali e i progetti in essere, primo tra tutti il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (cui si aggiunge il Piano per la mobilità urbana sostenibile, Pums, ndr.) ci hanno fatto rendere conto di come l’attenzione verso l’accessibilità sia alla base dell’attività amministrativa".

"E’ un giorno importante di cui siamo orgogliosi – dichiara Ciarpella – Non è un punto d’arrivo ma l’avvio di un percorso per far meglio. Questa bandiera sa di cambio di approccio, parla di inclusività e di sociale, di far conoscere la città in un circuito virtuoso di Comuni". "Era un vessillo che ci mancava. Questo traguardo è una base per migliorare" conferma l’assessore al turismo Elisa Torresi. Soddisfatto Maccarrone: "Questo progetto ha unito tutte le forze politiche per il bene comune".

"Fa piacere che dopo Porto San Giorgio, un’altra città del Fermano ottenga questo riconoscimento" dice la consigliera regionale Jessica Marcozzi. "Porto Sant’Elpidio è una città dal cuore lilla – secondo la dirigente politiche sociali, Pamela Malvestiti - perché lo spirito di miglioramento e attenzione alla disabilità lo ha sempre avuto". Infine, l’assessore alle politiche sociali Marco Traini ringrazia le associazioni "per il costante stimolo a migliorarci".

Marisa Colibazzi