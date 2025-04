L’omaggio a monsignor . Franceschetti

Sarà un tour religioso? Magari anche. Ma è più che prevedibile sia un gesto di affetto, se non addirittura di amore per un uomo che tanto ha dato ai territori dov’è vissuto. Oggi un consistente gruppo di lombardi scenderà a Fermo per un omaggio, un ricordo, un saluto al loro – e nostro – monsignor Gennaro Franceschetti. L’iniziativa è stata presa dal Centro pastorale Paolo VI di Brescia di cui Franceschetti fu direttore stimatissimo, e dalla parrocchia di Manerbio, di cui fu parroco. Il corpo di Franceschetti, arcivescovo di Fermo dal 1997 sino alla morte, è sepolta nella cripta del Duomo. Ricordato come uomo e sacerdote vicino alla gente. Fu lui a rilanciare il liceo classico Paolo VI, a potenziare Radio Fermo Uno e La Voce delle Marche.