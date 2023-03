Infortunio sul lavoro: operaio ricoverato a Torrette

Un uomo è stato trasportato all’ospedale Torrette di Ancona a seguito dei traumi riportati cadendo, mentre si trovava in una ditta dell’area artigianale a Rubbianello. Il fatto si è verificato intorno alle 17 di ieri. Sul posto è intervenuto il personale medico e sanitario del 118 e della Croce Arcobaleno di Petritoli, che vista la natura traumatica del caso, ha ritenuto opportuno allertare l’elisoccorso da Ancona. Icaro è atterrato in prossimità del luogo dell’accaduto dove l’uomo infortunato, è stato caricato. Tanta l’apprensione per l’uomo ferito e altrettanta la paura riportata dallo stesso, a cui la caduta avrebbe procurato una frattura al bacino, mentre l’arrivo dell’eliambulanza ha tenuto in apprensione i residenti del posto. Personale medico e sanitario in azione, anche a Pedaso, circa un’ora prima dell’accaduto infortunio a Rubbianello. Intorno alle 16, infatti, lungo la statale Adriatica, si è verificato un incidente d’auto, per il quale sono stati prestati i soccorsi dal personale della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Le persone coinvolte nell’incidente sono state prese in cura dai sanitari e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Paola Pieragostini