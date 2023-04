La carica dei 500 al Cycling Festival

Oltre 500 atleti (giovani e amatori) provenienti da tutta Italia sono in arrivo in città per partecipare, da domani a domenica, al Cycling Festival, manifestazione che racchiude tutte le categorie del ciclismo creata sotto la regia della Gio.Ca Communication. "Questa sarà l’ultima edizione condivisa dall’amministrazione del sindaco uscente, Nazareno Franchellucci, da sempre riconoscente all’attività del gruppo di lavoro capitanato da Vincenzo Santoni" è stato detto alla presentazione ufficiale cui sono intervenuti Francesco De Angelis (figlio dell’imprenditore, Mauro, alla cui memoria è dedicato l’evento), Giorgio Martino (RaiSport), Milena Sebastiani (presidente del consiglio), i consiglieri regionali Andrea Putzu e Marco Marinangeli, le assessore Patrizia Canzonetta ed Emanuela Ferracuti, il loro collega di Fermo, Alberto Maria Scarfini e Lino Secchi (presidente comitato regionale Fci). Per regolamentare la viabilità nei tre giorni del Cycling festival è stata emessa un’ordinanza (consultabile su elpinet.it) utile ai residenti e, poiché il grosso dell’evento si svolge sul lungomare che sarà giocoforza chiuso al traffico nelle fasce orarie interessate dalle gare, agli stabilimenti balneari. Sono 300 gli iscritti alla gara a cronometro di domani (dalle 14 alle 19, chiuso tutto il lungomare da nord a sud), individuale solo per esordienti (6 km), a coppie per allievi, juniores, under23, élite e amatori (12 km).

Sabato, un centinaio le atlete della gara per le donne open (èlite e under23) su un percorso di 4 giri su un anello di 28 km tra Porto Sant’Elpidio, Fermo, Monte Urano e Sant’Elpidio a Mare (partenza dal lungomare Faleria, alle 14,30). Domenica, stesso percorso con partenza dal lungomare Faleria, al mattino (ore 8,30) la Granfondo e, nel pomeriggio (ore 15,30) la gara juniores (120 iscrittti).