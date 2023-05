La città piange Filippo Martellini, musicista e attore

Il Sipario Aperto che è stato il filo conduttore di tutta la sua vita, è calato definitivamente per Filippo Martellini, 100 anni compiuti a inizio anno. E la scomparsa di questo cittadino dai toni garbati d’altri tempi, che ha dato molto alla sua famiglia e alla sua Porto Sant’Elpidio, ha fatto inevitabilmente rumore in città. Di Martellini si ricorda la sua passione per la musica: suonava la batteria e, negli anni ’40-‘50 faceva parte di un gruppo che andava per la maggiore ed accompagnò anche il mitico Claudio Villa. Ma soprattutto viene ricordato per la il suo amore per il teatro. La sua resta una vita vissuta a ‘Sipario aperto’, prendendo in prestito l’emblematico nome di quella compagnia di teatro amatoriale di cui era stato l’anima, intorno alla quale aveva coinvolto un gruppo di cittadini, proponendo spettacoli di teatro amatroriale sempre molto apprezzati. Insieme all’amico Carlo Cuini ideò ‘Tutti sul palco’, per premiare i cittadini elpidiensi che si erano distinti nel corso dell’anno nella loro professione. La sua passione per il teatro era tale che aveva trasformato in un’opera teatrale l’originalissimo presepe vivente a Villa Murri, organizzato con gli ‘Amici del Presepe’, che richiamava ogni anno frotte di visitatori: i figuranti non erano semplici ‘statuine’ in costume, ma offrivano al pubblico che si avventurava lungo il percorso, una rappresentazione recitata della Natività, su testi dello stesso Martellini. I funerali stamattina, alle ore 10, nella chiesa della SS Annunziata. Marisa Colibazzi