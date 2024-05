La ‘Dieta Mediterranea’ riconosciuta come modello alimentare

La ‘Dieta Mediterranea’ riconosciuta come modello di alimentazione strettamente connesso alla cultura e alle tradizioni delle comunità della Macroregione Adriatico-Ionica. Qualche giorno fa a Spalato in Croazia, in occasione dell’assemblea annuale dei soci del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, il Presidente Sabatini ha sottoscritto, insieme ai rappresentanti delle altre due reti delle Università e delle Città dell’Adriatico e dello Ionio, la dichiarazione congiunta sulla salvaguardia e promozione della ‘Dieta Mediterranea’, che impegna le Camere di commercio, le città e le Università dei territori aderenti alla Macroregione Adriatico-Ionica, a promuovere e proteggere la ricchezza della ‘Dieta Mediterranea’ attraverso il riconoscimento dei suoi valori culturali, il coinvolgimento del settore privato per garantire la qualità dei prodotti, la promozione di eventi culturali e festival gastronomici, nonché la sensibilizzazione sulla sua adozione. "Un passo importante verso un futuro più sano - dichiara Sabatini - sostenibile e culturalmente ricco per la nostra Macroregione".