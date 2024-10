La Fermana perde ancora e sprofonda

ROMA CITY

1

FERMANA

0

ROMA CITY (4-2-3-1): Matei 6; Alari 6 (90’ Fradella SV), Calisto 6, Barberini 5,5, Trasciani 5,5, Scognamiglio 6, Cavacchioli 6, Bonello 6 (74’ Sablone SV), Camilli 7, Marchi 6,5, Fontana 5,5 (54’ Battistoni 6). A disp.: Pappalardo, Ferrante, Pellegrini, Di Fabio, Pietrini, Hernandez. All. Maurizi 6

FERMANA (3-4-3): Di Stasio 5,5, Bonugli 5,5, Tafa 5,5 (1’ st Marucci 6), Cocino 6; Mavrommatis 5,5 ( 74’ Granatelli SV), Valsecchi 6, Fontana 6, Ferretti 5,5 (63’ Pinzi 6); Lomangino 6 (61’ Palumbo 6), Bianchimano 6 (35’ Bartoli 5,5), Sardo 5,5. A disp.: Perri, Casucci, Leonardi, Carosi. All. Bolzan 5,5

Arbitro: Manzoni di Verona

Marcatore: 56’ Camilli

Note - Ammoniti: Sardo, Scognamiglio, Barberini, Cavacchioli, Casucci dalla panchina

Niente da fare per la Fermana, sconfitta per 1-0 dal Roma City al “Riano Athletic Center”. Prosegue il momento negativo per la squadra di mister Bolzano, che con questo risultato sprofonda all’ultimo posto in classifica.

La gara. Nel primo tempo l’avvio è in equilibrio, con le due squadre che preferiscono non scoprire il fianco: il gioco ristagna molto in mediana, con le occasioni da gol che latitano. Il primo squillo è dei capitolini con Camilli, ma la conclusione non trova lo specchio della porta. La replica dei gialloblù è affidata a Mavrommatis che sfiora il vantaggio, ma il suo diagonale è calciato in malo modo e si spegne sul fondo. La prima frazione scivola via in modo lineare, seppur in caso Fermana non si ferma la sfortuna: al 36’ Bianchimano è costretto a lasciare il terreno di gioco, sostituito da Bartoli. Le squadre si accontentano ed all’intervallo persistono le reti bianche.

Nella ripresa la Fermana palesa sin da subito difficoltà di tenuta fisica, calando visibilmente di intensità. Il Roma City ne approfitta per alzare il proprio baricentro, prendendo in mano l’inerzia della gara. Passano pochi minuti ed i padroni di casa trovano l’occasione che si rivelerà decisiva: Camilli fugge via alla marcatura e dal limite dell’area beffa Di Stasio che in uscita resta a metà strada. L’1-0 destabilizza una Fermana già in evidente difficoltà, con gli ospiti che a più riprese rischiano di subire il raddoppio. Nel convulso finale la squadra di Bolzan prova con la forza della disperazione a riversarsi in avanti a caccia del pareggio, sfiorando la rete con un gran tiro di Fontana che termina sul fondo: c’è poi tempo anche per un gol annullato per un fallo di mano, ma a nulla serve. I gialloblu non ne hanno più ed alzano nuovamente bandiera bianca. Nel prossimo impegno la Fermana ospiterà il Teramo tra le mura amiche, cercando un risultato che possa rappresentare una svolta per uscire da questo periodo negativo.