La grande inaugurazione. Al via la nuova stagione di lirica. In scena Giuseppe Verdi con ’Un ballo in maschera’

È la serata più bella ed elegante dell’anno, il momento in cui la città tutta si ritrova nel suo cuore culturale. L’inaugurazione della stagione lirica del teatro dell’Aquila è una festa che comincia presto, già alle 19,30, per un momento di incontri, con i sapori di casa nostra per l’occasione preparati dal ristorante della fattoria Montepacini. La Fondazione Rete Lirica delle Marche apre tutta la Stagione proprio a Fermo con una delle opere più note di Giuseppe Verdi: Un ballo in maschera. In scena un allestimento realizzato in collaborazione con il Teatro Regio di Parma, che ha visto la luce al Festival Verdi e che debutterà domani sera alle ore 21. Lo spettacolo sarà in replica sabato 23 novembre alle ore 20.30 al Teatro Ventidio Basso (anteprima giovani giovedì 21 novembre alle ore 17.00) e sabato 30 novembre alle ore 20.30 al Teatro della Fortuna di Fano (anteprima giovani il 28 febbraio alle ore 17.00). A Fermo l’anteprima giovani c’è stata già ieri, la soprano fermana Stefania Donzelli ha guidato gli studenti all’ascolto.

L’assessore Micol Lanzidei sottolinea: "E’ sempre un onore quando la stagione lirica della Fondazione parte da Fermo, l’anteprima giovani è un momento importante in cui crediamo perché è veramente un momento di educazione all’ascolto, anche per accogliere il pubblico stiamo allestendo nei pressi della biglietteria con qualcosa che ricordi il teatro negli anni passati. Un piacere come sempre essere e collaborare con la Fondazione per un lavoro portato insieme per cui ringrazio il presidente Ciabattoni, la direttrice Pierangeli ed il consigliere comunale fermano Pascali che siede nel nuovo cda".

A dirigere la partitura verdiana sarà il celebre musicista Fabio Biondi che salirà sul podio dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana; in scena il Coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli preparato da Pasquale Veleno. Protagonista un cast di giovani e talentuose voci, molte delle quali provenienti dall’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma: Davide Tuscano (Riccardo), Kang Hae (Renato), Ilaria Alida Quilico (Amelia), Danbi Lee (Ulrica), Licia Piermatteo (Oscar); Giuseppe Todisco (Silvano), Agostino Subacchi (Samuel), Lorenzo Barbieri (Tom) e Mauro Sagripanti (Un giudice, Servo di Amelia). In scena anche il gruppo di performer-danzatori composto da Filippo Bonacchi, Carlo Pucci e Giovanni Rotolo. "Lo scoppio di un palloncino alla fine di una festa, scrive il regista Daniele Menghini nelle note di regia, Tanto sembra durare una vita. Non c’è tempo. Bisogna vivere, godere, ardere. E allora: ‘Ogni cura si doni al diletto’. I biglietti della Stagione hanno un costo compreso fra 25 e i 50 euro, quelli per le anteprime giovani fra i 5 e i 10 euro.

Angelica Malvatani