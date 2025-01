"La piattaforma per i musicisti"

Una vetrina importante, uno spazio di suoni e di sogni, provando a fare della propria vita un capolavoro. Sono partiti da qui Riccardo Mecheri e Matteo Malaspina, 34 e 26 anni, insieme gestiscono un’agenzia web, Riccardo è anche titolare di un innovativo spazio di coworking a Salvano, oggi insieme provano ad alzare l’asticella delle ambizioni.

È nata per questo Promis music, una start up innovativa riconosciuta dalla Camera di commercio che prevede una piattaforma dedicata a tutti gli aspiranti musicisti d’Italia, della scena hip hop e i suoi sottogeneri, dal rap, alla trap e così via. Si possono carica i propri lavori musicali, a partire dal 27 di questo mese, per cominciare a far girare un sogno grande.

A giungo, i musicisti che avranno ottenuto più ascolti, uno per regione, avranno la possibilità di registrare in una vera sala professionale e di avere una grande visibilità: "Abbiamo già ricevuto grande attenzione e un certo entusiasmo, spiega Riccardo, intanto alla mailing list ci sono già più di 500 iscritti, ci stiamo muovendo sui social e abbiamo creato legami con studi di registrazione, con riviste di settore, anche con le case discografiche a cui abbiamo chiesto cosa serve al mercato in questo momento. Non c’è mai stato uno spazio così libero e indipendente, veramente tarato sul merito e sul talento dei musicisti".

Il primo brano si può caricare gratis, se si vuole scommettere di più ci sono pacchetti che costano fino a 60 euro e che permettono di caricare fino a 30 brani: "Da noi conta solo il talento, l’importante è che i brani siano davvero inediti, che non abbiano contenuti espliciti e che non siano mai stati pubblicati. Abbiamo messo a punto con gli avvocati un regolamento stringente e serio e ci proponiamo di diventare una vetrina di qualità per chi sogna in grande e ha bisogno solo di essere scoperto". A caccia delle star di domani.