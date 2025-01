La rassegna ’Sottopassaggi’ inaugura con Schiros

Teatro comunale, stasera alle 21 e 15 Beatrice Schiros inaugura ’Sotto_passaggi’, la rassegna di teatro contemporaneo diretta da Stefano Tosoni di Proscenio Teatro. Beatrice Schiros, attrice tra le figure più interessanti del panorama teatrale porterà in scena il suo nuovo spettacolo Metaforicamente Schiros. Una performance teatrale in cui l’attrice racconta se stessa con ilarità.

L’attrice dalla cifra del comico più salace e pungente, ma che sa essere perfettamente a suo agio anche su temperature più serie ci fa racconto non di altri ma di sé. E spiazzante, nella società della performance che, anche nostro malgrado, ci induce a rappresentarci al meglio di noi stessi. Un monologo fuori dai denti e sfacciato, delicato e amaro, nel mezzo del cammin di nostra vita, in cui Beatrice fa il punto su di sé e sulla propria esistenza, eppure una storia universale, dove ciascuno può trovare pezzi di sé, tra risate e lacrime, perché tutti ci siamo imbarcati in relazioni improbabili, abbiamo perso qualcuno di importante, siamo caduti più e più volte per poi doverci rialzare, siamo figli e viviamo il grande mistero: i genitori, cui tanto dobbiamo, nel bene come nel male.

Biglietti: Intero euro 10 - Ridotto euro 8 (Under 25-over 65). Info: 392/4450125.