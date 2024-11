La Samb mostra i muscoli. Attacco e difesa da record

La Samb riconquista la vetta solitaria della classifica con il successo sulla vigor Senigallia. Un’altra prestazione di spessore, di concretezza da parte di Eusepi e compagni con l’unico neo il fatto di non avere chiuso la partita quando è capitata l’occasione. Allo stesso tempo, però, nonostante le importanti assenze di Pezzola, Baldassi e Paolini, la formazione rossoblù ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra solida sia tecnicamente che caratterialmente in cui le "riserve" non fanno rimpiangere i titolari. Ma soprattutto chi subentra in corso di gara dà sempre il massimo. Questo è il concetto di gruppo che è molto caro ad Ottavio Palladini e che è riuscito ad inculcarlo nella mente di tutti i rossoblù. E con questo anche la consapevolezza di cosa vuole dire indossare la maglia della Samb. In classifica Eusepi e compagni vantano due lunghezze di vantaggio sul tandem abruzzese Chieti e Teramo con quest’ultimo che domenica 1 dicembre sarà di scena al Riviera delle Palme. Sono però anche i numeri a confermare il magic moment rossoblù.

L’undici rivierasco vanta la migliore difesa con solo 5 reti incassate (Orsini è imbattuto da tre giornate) ed il migliore attacco con 20 gol realizzati. Una sola sconfitta nelle 12 partite giocate (Avezzano al Riviera), ma anche sette vittorie (5 in casa e due in trasferta) e quattro pareggi. E domenica prossima ecco la trasferta di Sora con i rossoblù che vogliono continuare nella serie positiva. Intanto la Samb sta stringendo i tempi per il ritorno di Alessandro Zoboletti. Domenica scorsa il terzino rivierasco non è stato neppure inserito nella distinta consegnata all’arbitro per il match di Gubbio. Il segnale che ormai siamo alla stretta finale. Si attende solo la risoluzione del contratto con il Carpi per definire la trattativa. Nel caso in cui quest’operazione dovesse saltare, la dirigenza rossoblù si orienterà verso un altro difensore che possa prendere il posto di Cantarini che si è accasato al Lanciano nell’Eccellenza abruzzese e domenica ha fatto il suo esordio con la nuova maglia, nel match perso 3-1 dai frentani sul campo della Torrese. Infine per la trasferta di Sora il club laziale metterà a disposizione dei tifosi della Samb 500 biglietti.

Benedetto Marinangeli