La stagione teatrale prosegue domenica con Maria Pia Timo

La stagione teatrale al Pagani di Monterubbiano, prosegue con l’imperdibile spettacolo dal titolo ‘Una donna di primo ordine’ portato in scena dall’autrice, attrice, comica e cabarettista Maria Pia Timo, in scena domenica alle 17. Lo spettacolo si svolge con la regia di Roberto Pozzi ed è uno tra gli appuntamenti più attesi della rassegna, dove il nome di Maria Pia Timo spicca per fama e gradimento del pubblico. Amatissima in tv dove è stata sul palco di ‘Zelig’, di ‘Colorado’, di ‘Quelli che il calcio’ e ‘Comedy Central Tour’, con la sua irresistibile verve, Maria Pia Timo affronta il "logorio della vita moderna (per citare un vecchio Carosello) che fa desiderare un più sereno eremitaggio monacale". ‘Il monologo – si legge nella nota dello spettacolo – porta in scena controsensi, rimedi, teorie scientifiche e non, riflessioni, metodi giapponesi, metodi della nonna, utopie e assurdità del nostro vivere, sostegni farmacologici-omeopatici-stupefacenti. Non solo una guida molto speciale e molto utile per i mille impegni ed incombenze a cui ogni donna è sottoposta, ma anche uno spettacolo per la ricerca della felicità. Info e prenotazioni:392-4450125.