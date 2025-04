La Tari costerà sei euro in più

La Tari tassa rifiuti 2025 costerà 6 euro in più agli utenti sangiorgesi. Se ne è occupata nella seconda commissione consiliare riunita i giorni scorsi per ragionare delle tariffe che saranno applicate nel 2025, in vista del consiglio comunale convocato martedì. Nessun ritocco, le tariffe tutte confermate. Con una particolarità, la principale novità è che il ribasso, così come richiesto dalle categorie a seguito della liquidazione danni delle assicurazioni dopo l’incendio del febbraio 2023 quando andò distrutta la rimessa della San Giorgio Distribuzione e Servizi, non ci sarà. Il piano industriale della partecipata attuato nel 2024 che contiene i costi sostenuti dopo i danni dell’incendio, sono stati spalmati su un biennio e quindi le tariffe di base non possono essere toccate prima del 2026. Ma non vi sarà una conferma senza ritocchi per tutte le tariffe. Fanno eccezione infatti quelle della tassa rifiuti Tari. La cartella di ogni utenza, domestica e non, sarà appesantita di 6 euro su imposizione del governo. L’importo servirà a compensare i comuni per i mancati incassi derivanti dagli sconti applicati alle famiglie a basso reddito.