La Yuasa riparte da Vecchi: "Felicissimo di restare"

Continuano i movimenti in casa Yuasa Battery Grottazzolina per la definizione della rosa che prenderà parte, per la prima volta nella storia del club, alla Superlega. Ai saluti rispettivamente per Bruening, Canella, Cattaneo, Lusetti e Ferraguti, nelle ultime ore si sono aggiunti anche quelli per un volto storico come Roberto Romiti, classe 1983, montegiorgese doc. Per lui una carriera lunghissima in giro per l’Italia ma che nelle ultime stagioni ha visto il ritorno in casa e il ruolo da protagonista nella super scalata alla Superlega partendo dalla A3 oltre ad un ruolo importante anche come allenatore nel settore giovanile della M&G Scuola Pallavolo. Per lui si apriranno probabilmente altre opportunità per dare ancor il suo contributo tecnico e di esperienza. Al netto di di queste partenze, la società ha anche comunicato la prima conferma importantissima (oltre a quella di coach Massimiliano Ortenzi) e non si poteva che iniziare dal capitano. Sarà protagonista in Superlega infatti Riccardo Vecchi, classe 1996, che ha vissuto per intero la nascita, il cammino e tutti i traguardi ottenuti dalla M&G Scuola Pallavolo fino alla Superlega.

E’ partito dal minivolley, lo schiacciatore di Montappone, a lungo insieme al fratello minore Edoardo che con lui ha condiviso alcuni passaggi della propria carriera. Dalla D alla C, fino alla B2 e la B1, passando per A3, A2 e ora la Superlega tra l’altro con i gradi di capitano conquistati sul campo: "Sono felicissimo che la società e coach Ortenzi mi abbiano rinnovato ancora una volta la loro fiducia" – le parole di Riccardo Vecchi – a maggior ragione quest’anno dato che parteciperemo alla massima serie nazionale. È una conferma non scontata, che mi rende molto orgoglioso. Affrontare un campionato di Superlega, il primo nella storia di Grottazzolina, con i gradi di capitano è una sensazione unica, sorrido al pensiero di dover vincere sorteggi anche contro dei campioni del mondo. Sicuramente sarà una bella sfida per me e per tutta la società, dato che sarà il primo anno da neo-promossa in questo campionato che è il migliore al mondo".

Il capitano guarda al futuro con il solito ottimismo. "La squadra sarà piuttosto diversa da quella della stagione da poco conclusa, con l’innesto di tanti giocatori forti e affermati da cui dovrò apprendere il massimo e cercare di crescere sia come giocatore sia come persona. Sarà stimolante allenarsi con tutti loro e sicuramente il mio obiettivo sarà di ritagliarmi un posticino per cercare di mettere a disposizione le mie qualità per la squadra. Affronteremo anche il cambio di palazzetto, e per me che sono cresciuto nel palas di Grottazzolina sarà una novità totale. Non vedo l’ora di godermi a pieno anche questa novità e vederlo pieno e rumoroso. Buona Superlega a tutti" conclude Vecchi.

