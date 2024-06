Ladri in casa e colluttazione. Coppia al pronto soccorso

Un furto in abitazione nel cuore della notte si trasforma in rapina, fra i due malviventi e la giovane coppia padrona di casa si innesca una zuffa, i ladri riescono a darsela a gambe, i padroni di casa vengono portati al pronto soccorso. E’ questo l’esito di una serie di tentati furti che sono stati effettuati nella notte fra lunedì e martedì nell’entroterra Fermano, non è certo che si tratti della stessa banda, ma è un’ipotesi su cui i carabinieri stanno indagando.

Stando ad un prima ricostruzione dei fatti i ladri avrebbero tentato altri furti in abitazione nella zona e più precisamente a Rapagnano e Magliano di Tenna, senza riuscirci. Quello che invece è accaduto a Piane di Montegiorgio in via Faleriense Est, in pieno centro urbano della frazione, è tutta un’altra storia.

I due ladri con il volto travisato intorno alle 4 del mattino si sarebbero intrufolati nell’appartamento, sfruttando una finestra posta sul lato meno esposto del fabbricato, qui vive una giovane coppia 37 anni lui 35 anni lei con due bambini, che stavano dormendo. Forse il rumore provocato dai ladri ha destato dal sonno la coppia, lui si è alzato per andare a controllare e si è trovato di fronte i due malfattori. L’uomo per cercare di fermare i ladri si è fatto avanti, è nata cosi una colluttazione in cui si è trovata coinvolta anche la donna che ha cercato di soccorrere il marito. I due malviventi però sono riusciti però a svincolarsi per poi fuggire dalla finestra rubando una borsetta, non è da escludere che poco distante dall’appartamento ci fosse un complice ad attenderli e rapidamente si sono dileguati nel nulla.

Una volta rimesse in ordine le idee moglie e marito hanno chiesto aiuto, sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i volontari della Misericordia e i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio che hanno trovato la coppia visibilmente sconvolta. Fortunatamente i bambini non hanno assistito alla scena e non hanno riportato alcun tipo di trauma, mentre moglie e marito sono stati prima medicati sul posto e poi trasferiti in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo, per loro una prognosi di pochi giorni. I carabinieri hanno subito avviato le indagini per ricostruire l’accaduto, dopo aver raccolto le testimonianze della coppia, hanno acquisito le immagini del sistema di video sorveglianza pubblica di Piane. Il fatto ha creato apprensione fra i residenti della zona.

Alessio Carassai