L’App Enjoy Cities per vivere la riviera

La stagione estiva è appena iniziata e l’amministrazione sta mettendo a punto diversi servizi da mettere a disposizione di turisti e vacanzieri che arrivano in città per bagni di mare, per giri in bici sulla pista ciclabile e per seguire gli eventi in programma. E’ regolarmente aperto l’Ufficio Turismo (alla Torre dell’Orologio) dalle 9 alle 13, dal lunedì al sabato, mentre sono in fase di allestimento anche gli infopoint sul lungomare, uno all’altezza della quadrata (dovrebbe essere operativo entro fine mese) e l’altro nella casetta della pineta (sono ancora in via di definizione orari e giorni di apertura). Va nella direzione di fornire informazioni continuamente aggiornate su appuntamenti pubblici e privati, per trovare ristoranti, attività commerciali e ricettive, la app Enjoy Cities, presentata dagli ideatori Danilo De Cocci e Raffaele Rizza, insieme all’amministrazione comunale. "Nella app si può trovare il calendario con tutte le proposte giorno per giorno, – chiarisce De Cocci – ci sono indicazioni su dove dormire, mangiare, fare acquisti, con la possibilità di chiamare, collegarsi rapidamente alle pagine social, ai siti web delle diverse attività o farsi accompagnare sul posto con la geolocalizzazione". Enjoy cities è multilingue, tradotta in inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo e cinese. "L’importante è la partecipazione attiva, per inviarci le informazioni utili, in modo che vi siano sempre contenuti aggiornati – aggiunge - ed è tutto gratuito. In questi giorni effettueremo un tour nei locali della città per illustrare l’applicazione e prendere contatti diretti". "Si può fare promozione territoriale e fornire servizi anche con strumenti tecnologici – commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella – Uno degli obiettivi concordati con la Consulta del turismo è investire nel web marketing e dotarsi di una app come Enjoy cities rientra nelle strategie". Sulla app sarà presto caricato il video della città realizzato da Linda Rapari. Fino al 5 settembre, per 4 sere a settimana (martedì, giovedì, venerdì, domenica) è attivo il bus navetta gratuito di collegamento da nord e sud della città. La linea (dalle 20,30 a mezzanotte e mezza) prevede fermate: Villaggio Le Mimose, area camper, rotonda lungomare centro, piattaforma da basket, Holiday Family Village, La Risacca Family Camping Village. Oltre ai 27mila euro concessi dalla Regione per questo servizio, il Comune ha aggiunto risorse proprie.

m.c.