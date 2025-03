Le eccellenze di Tipicità . Dall’Argentina ai borghi fino allo show cooking

Si è chiusa con una serata di gala all’hotel Astoria la prima serata di Tipicità, con un evento a base di Asado, la carne argentina, e di tango, per rendere omaggio agli ospiti di Bahia Blanca, città argentina gemellata con Fermo. Ieri il sindaco Paolo Calcinaro ha sottolineato l’amicizia tra i due territori, in un momento complesso: "Abbiamo accolto in città una grande delegazione argentina dalla Città gemella di Bahia Blanca, con vicesindaco, direttore della camera di commercio e presidente del porto industriale, tutti con radici italiane. Purtroppo la stessa città è stata colpita in tarda serata da una drammatica alluvione che in queste ore ha già causato dieci morti e oltre mille sfollati. Che dire? Forza Bahia Blanca, forza argentini italiani e argentini marchigiani. È un onore avervi a Fermo". È il segno di un evento che costruisce davvero amicizia e vicinanza, che rende belli e importanti i legami che si fanno connessioni. E proprio connessioni è il tema del festival numero 33, tra tante realtà italiane e stranieri, tra cui proprio l’Argentina e poi il Giappone, l’Ucraina e tanti altri angoli di mondo. Importanti e interessanti i momenti di confronto che si tengono a margine del salone, ieri mattina l’ordine dei giornalisti ha tenuto qui la sua annuale assemblea, Confindustria ha raccontato la ripresa dei lavori per il settore agroalimentare, guidato da Graziella Ciriaci. L’area Accademia di Tipicità ha ospitato un evento, il primo della tre giorni fermana, imperdibile per gli amanti della cucina tradizionale e dei prodotti del territorio. In scena uno show cooking che unisce sapori autentici e racconti di tradizione, grazie all’abilità e alla passione dei cuochi contadini di Terranostra, l’associazione che riunisce gli agriturismi legati a Coldiretti. Il menù è stato un vero e proprio viaggio attraverso i Sigilli di Campagna Amica, riconoscimento attribuito a quei presidi di biodiversità che si sono salvati dall’estinzione grazie al lavoro degli agricoltori custodi. Tutti prodotti selezionati dalle cantine presenti nell’area mercato, per esaltare al meglio i sapori di ogni piatto e offrire un’esperienza di degustazione completa. Ai fornelli si sono alternati quattro "moschettieri" delle tradizioni culinarie marchigiane: Giorgio Ghiotti dell’agriturismo "Il Gallo Bianco" (Ancona), Devid Bordoni dell’agriturismo "La Pieve" (Fermo), Michela Paniccià dell’agriturismo "Il Vecchio Pioppo" (Fermo) e Giuliana Smerilli dell’agriturismo "Oasi di Pierino" (Fermo). A completare l’esperienza di Coldiretti Marche in Tipicità, un’ampia area mercato con 15 aziende agricole a proporre le proprie produzioni, dal campo alla tavola: vino, miele, tartufo, lumache, formaggi, piante, cosmetici a base di lavanda. Un’opportunità unica per assaporare e portare a casa un pezzo di Marche autentiche, fatte di sapori genuini e di storie che parlano di passione e territorio. Sempre a Tipicità sono stati premiati i Comuni e le Aziende che si sono distinte nella promozione e valorizzazione dei borghi italiani. La cerimonia di conferimento dei riconoscimenti introdotta da Saturnino Di Ruscio, Project Expert di Visit Italy, la realtà che si occupa di marketing territoriale turistico, primo operatore italiano indipendente per la promozione all’estero dell’Italia, che ha realizzato un progetto guidando 11 Comuni (Falerone, Lapedona, Monte Giberto, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Corrado, Montottone, Ponzano di Fermo, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Torre San Patrizio e Treia) a partecipare al Bando della Regione Marche "Servizi Digitali Integrati" predisponendo il progetto.