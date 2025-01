’Le vittime dimenticate dell’olocausto’: incontro alla sala Buratti

Una serata organizzata in occasione della ‘Giornata della Memoria’, che vuole essere l’occasione per gettare una visione diversa sullo sterminio di tante minoranza come: rom, disabili, omosessuali, testimoni di geova da parte della macchina nazista. Sarà questo il tema dell’incontro dal titolo ‘Le vittime dimenticate dell’olocausto. A forza di essere vento’ che si terrà sabato 1 febbraio alle 21 presso il salone Buratti a Grottazzolina. L’incontro è stato organizzato dall’associazione culturale ‘Il pane e le rose’, in collaborazione con il Comitato provinciale dell’Anpi di Fermo, e vedrà la presenza di illustri ospiti come: Chiara Nencioni, docente di lettere; Enzo Fimiani, professore di storia contemporanea; Santino Spinelli, musicista – scrittore e docente universitario; infine Riccardo Sollini, Direttore della comunità Capodarco dell’Umbria. Un modo per affrontare i temi che hanno scosso la morale del Novecento, vista nell’ottica di tante minoranza che spesso finiscono per essere sfiorate dalla storia ma che al pari della persecuzione degli ebrei, sono vittime di violenze fino all’atto estremo della morte.