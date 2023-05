L’importanza di vivere nella legalità Ecco cosa significa per noi studenti

La parola legalità (dal latino lex, legge) indica che tutti sono tenuti ad agire secondo la legge affinché nessuno possa impunemente sopraffare qualcun altro. Nel nostro piccolo riteniamo sia una parola che racchiude in sé tanti atteggiamenti da assumere se vogliamo vivere con gli altri: rispetto, giustizia, lealtà, libertà, condivisione e responsabilità. Per noi ‘rispetto’ significa socializzare in modo educato, senza calpestare la libertà del prossimo, riconoscendone i diritti ed evitando ogni azione che possa offenderli. Giustizia vuol dire essere fedeli di fronte ad ogni scelta che facciamo, a scuola o fuori dalla classe, attribuendo a ciascuno ciò che gli è dovuto e non abbassando la testa dinanzi a una prepotenza. Lealtà esprime la capacità di essere sinceri, onesti e corretti verso ogni nostro coetaneo, compagno e amico. Libertà, invece, significa poter fare quello che ci rende felici in ogni momento senza che nessuno ce lo impedisca, sempre nel rispetto delle regole della società in cui viviamo. Condivisione: riteniamo debba essere alla base di ogni nostro comportamento, perché ci rende migliori aprendoci agli altri per scambiare idee, pensieri e vivere insieme esperienze e avventure. Responsabilità, infine, per noi vuol dire fare un sacrificio a volte per aiutare qualcuno o porci un obiettivo e impegnarci per raggiungerlo. Legalità in fondo non ci sembra un concetto così astratto: siamo consapevoli che si realizza attraverso azioni e gesti quotidiani. La scuola può esserci di aiuto nel comprendere cosa fare e la nostra organizza molte attività su questo tema, grazie alle quali abbiamo avuto modo di conoscere meglio eroi della legalità come Falcone e Borsellino. Da loro abbiamo imparato che bisogna avere il coraggio di ribellarsi e di reagire di fronte alle ingiustizie.

Classe III B