L’indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni si evolve e guarda all’Intelligenza Artificiale

L’indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni del Montani, a partire dall’anno scolastico 2025-26, evolve la sua proposta formativa introducendo il "Data Science e Machine Learning" per gli studenti che si orienteranno nella scelta dell’articolazione nel Triennio con l’obiettivo di fornire competenze specifiche nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale (AI) e del Data Science. Un percorso del tutto innovativo che si arricchisce dello studio di una nuova disciplina, "Data Science e Machine Learning", che studia metodologie, tecniche e strumenti per estrarre conoscenza dai dati: i dati grezzi, prodotti oggi in quantità enormi da ognuno di noi, vengono esaminati e trasformati in informazioni utili ad assumere decisioni strategiche, a migliorare processi operativi e a scoprire nuove opportunità di crescita. È il futuro, in sostanza, in una scuola abituata ad essere al passo coi tempi, spiega la dirigente Stefania Scatasta: "L’aspetto più innovativo riguarderà l’Intelligenza Artificiale, in particolare il Machine Learning che consente di costruire dei modelli, di stretta attualità nel dibattito pubblico, in grado di fare previsioni, ma anche di interagire con le persone interpretando il linguaggio umano, di generare immagini, suoni e video realistici".