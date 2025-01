L’Intelligenza artificiale nelle nostre vite. Esperti a confronto

Il percorso culturale proposto dal convegno diffuso ‘Ripensare l’umano: il coraggio della consapevolezza’, che coinvolge Amandola, Smerillo e Monte San Martino, prosegue con un nuovo appuntamento sull’Intelligenza Artificiale (Ia). Nella grande accelerazione tecnologica, l’Ia è sicuramente il vento che spinge l’innovazione, ma è sempre più necessario creare un equilibrio dinamico in cui tecnologia e attività umana arricchiscano reciprocamente le proprie potenzialità. La sfida, in sostanza, non è solo tecnologica, ma anche sociale e umana: incorporare l’Intelligenza artificiale nelle nostre vite per beneficiare delle opportunità che essa offre in termini di efficienza e benessere, non può prescindere da una prudenza etica che garantisca che l’impiego della nuova tecnologia avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà individuali dell’uomo. L’argomento sarà trattato domani dalle 9 alle 18 all’auditorium Virgili. Ospiti: Emanuele Frontoni (Università Macerata) e Roberto Magnani (Consigliere dell’Aeit). L’incontro è aperto al pubblico ma è gradita la prenotazione, per info 377-3985615 o 348-4051241.