Scoppia la lite per gelosia e spunta una pistola, 30enne nei guai

Montappone (Fermo), 28 agosto 2024 - Una lite per motivi di gelosia che poteva finire nel sangue, durante la quale è spuntata anche una pistola, e che solo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri è stata sedata in tempo. E’ accaduto a Montappone dove i militari del Nucleo operativo e radiomobile di Montegiorgio, coadiuvati quelli della stazione di Falerone, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne, di origine macedone, per il reato di minaccia aggravata.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, quando il giovane macedone ha minacciato con una pistola, poi rivelatasi a salve, un 32enne della Repubblica Dominicana, per motivi di gelosia.

Gli accertamenti condotti dai carabinieri hanno permesso di eseguire una perquisizione presso l'abitazione dell'aggressore, nel corso della quale sono state rinvenute: una pistola a salve tipo revolver, una pistola a salve tipo Beretta 92 con 11 munizioni inerti, e una carabina di libera vendita. Tutto il materiale è stato sequestrato.