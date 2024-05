Lo sfidante Tarulli: "Al servizio del paese"

Il candidato sindaco Giampiero Tarulli ha 54 anni, fa l’avvocato e si cndida con ‘Amministriamo Liberi’, con: Emanuele Ayoub Carlacchiani, Gaetano Mochi, Stefano Niccià, Attilio Sorbatti, Massimo Tiburzi, Gigliola Trapasso, Alessandro Zucconi. Quali i motivi della candidatura?

"Per dare ai cittadini la possibilità di scegliere e per quanto mi riguarda, voglio continuare a mettere al servizio dei cittadini la mia esperienza e le nostre idee".

Quale sarà la prima cosa da fare per il paese?

"Credo che sia importante condividere con la cittadinanza come realizzare le priorità del programma elettorale che riguardano innanzitutto i lavori pubblici: in particolare il recupero del centro storico, del palazzo comunale e le altre opere pubbliche fondamentali per il paese quali la viabilità cittadina, il prolungamento del marciapiede lungo la provinciale e gli impianti sportivi. Particolare attenzione sarà data alle criticità che sono emerse in questi ultimi 10 anni e cioè il marcato spopolamento del paese e la chiusura della maggior parte degli esercizi commerciali".

Per quali motivi la popolazione dovrebbe votarvi?

"Chiediamo ai cittadini di dare fiducia al nostro gruppo perché crediamo di poter essere utili nel metterci al servizio del paese e perché abbiamo l’esperienza e le competenze per poter garantire quanto necessario affinché si realizzi il benessere sociale per i cittadini. Ai cittadini chiediamo di votare per qualcuno e non contro qualcuno, per un cambiamento che è sempre utile per lo sviluppo di un territorio, magari per rompere alcuni schemi che possono con il tempo ingessare l’azione amministrativa.

a.c.