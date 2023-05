Loira esulta per la bandiera blu

"Finalmente" l’ex sindaco, Nicola Loira, esprime soddisfazione per la riconquista della bandiera blu. "Finalmente l’Amministrazione comunale comunica che l’attesa è finita e che, per quello che effettivamente può contare, la Bandiera Blu, torna a sventolare anche a Porto San Giorgio”. Secondo lui, Porto San Giorgio, pur vantando un efficiente sistema fognario dove le acque scure vanno al depuratore e sono separate dalle acque chiare che vanno in mare, si è trovata a “pagare” oltre le proprie responsabilità di gestione, per alcuni episodi di inquinamento verificatisi alle foci dei due fossi provenienti dal territorio di Fermo: il Rio Petronilla e il Rio Vallescura: "Oggi – sottolinea - corre l’obbligo ringraziare il geometra Palmieri, già dipendente dell’ufficio ambiente del Comune, e il dottor Luigi Bolognini della Regione Marche per aver predisposto l’aumento a 7 dei punti di prelievo delle acque di Porto San Giorgio, come poi recepito nella delibera della giunta regionale 494 del 30 novembre 2020. Iniziativa questa decisiva al fine di permettere una valutazione effettiva e più fedele alla reale qualità del nostro mare, oltre che strategica al fine della riassegnazione del riconoscimento. Il ringraziamento rivolge anche alla Ciip SpA “per il contributo straordinario nella pulizia dei fossi in questione”, al Circomare “per la puntuale attività di controllo degli scarichi abusivi". Così conclude: "Si è dovuto aspettare quattro anni dal 2019 perché questo è il regolamento Fee ma nel frattempo, la salubrità delle nostre acque di balneazione è sempre stata verificata dagli altri Enti competenti e non è mai venuta meno".