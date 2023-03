Lucia, una mamma che è una forza della natura e riesce a prendere la vita così come viene

Lucia è una forza della natura, ma ha scoperto quest’estate di avere un tumore al seno. Lucia è sempre stata solare, educata. È una cara amica di mamma, divorziata da suo marito, ha un figlio, Giulio: sono sempre insieme lei e lui. Una mattina era sola a casa, aveva la febbre e ha raccontato così questo fatto, con leggerezza: "Anche se era caldo avevo freddo, non riuscivo ad alzarmi, mi girava la testa. Preso il telefono, avevo digitato il 118. D’un tratto mi sono ritrovata sul letto, il telefono a terra". Era svenuta. Mia madre si è subito preoccupata, ma Lucia l’ha addirittura rassicurata. Vanno a trovarla parenti e amici. Quando posso accompagno mamma a vedere come se la passa, anche se so già cosa ci dice: "Sto bene, prendo la vita per quella che è e si va avanti" con un sorriso che farebbe tenerezza e metterebbe felicità anche ai più cattivi. Lucia ha dovuto rasare i suoi meravigliosi capelli. Non vuole la parrucca: non si vergogna del cambiamento. A volte mette un foulard colorato ed è bellissima. Ho dedicato a lei questo articolo perché ho riflettuto sull’esempio di Lucia: davvero colei che dona luce.

Greta Maria Albanesi