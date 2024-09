Lucio Dalla rivive grazie a Bocci

Prosegue la stagione di ‘Festival Storie’ con l’attore marchigiano Cesare Bocci che proporrà al pubblico un racconto inedito di Lucio Dalla, uno dei più grandi e apprezzati cantautori italiani. L’appuntamento è fissato per oggi, 27 settembre, alle 21,30 nella sala ‘John Lennon’ di Grottazzolina, dove il pubblico potrà partire per un viaggio di musica e parole. Per l’occasione il racconto prevede che ad affiancare Cesare Bocci ci saranno le raffinate citazioni musicali del duo composto da Rocco Debernardis (clarinetto) e Leo Binetti (pianoforte). Al Festival di Sanremo del 1971, Lucio Dalla cantò ‘4 marzo 1943’, la sua data di nascita, e da allora quello diventò un pezzo simbolo della musica italiana e lo è ancora oggi. Bocci parte proprio da questa data, per dare il titolo ad uno spettacolo in cui regalerà al suo pubblico un ritratto intimo dell’uomo, del vero Lucio Dalla, fatto di aneddoti, amori, delusioni, rapporti con gli altri musicisti, ma anche un omaggio alla sua musica.

In una serata si ritroveranno tutti coloro che in qualche momento della vita sono stati accompagnati dai brani di questo fantastico cantautore, grazie alla musica e alle parole dell’attore. L’apporto che Lucio Dalla ha saputo dare alla canzone italiana, in anni in cui il nostro Paese si riscopriva e affrontava periodi alquanto delicati, è stato davvero eccezionale.

La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al pop italiano. Da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Dalla ha personalizzato e innovato la forma della canzone tradizionale e melodica, arrivando a vendere oltre 50 milioni di dischi. Grazie ai suoi testi, Dalla ha rilanciato temi ritenuti esauriti o difficilmente rinnovabili come il coinvolgimento sentimentale e i piccoli avvenimenti della vita. Quella di oggi a Grottazzolina è l’ottava tappa del ricco Festival Storie, che in 6 mesi è riuscito nell’impresa di portare ben 24 spettacoli in 12 borghi del Fermano e del Maceratese.Si tratta di un viaggio di musica e parole nella storia di uno dei più grandi cantautori italiani, un artista che ha personalizzato e innovato in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica, arrivando a vendere oltre 50 milioni di dischi. Cesare Bocci ci racconterà questa storia affiancato dalle raffinate citazioni musicali del Duo Debernardis- Binetti. I biglietti sono disponibili chiamando il numero 0734.632800 (il prezzo è di 15 euro per l’ intero e di 8 euro per il ridotto under 14).

a.c.