Ludopatia,. Consiglio vivace a Montegranaro

E’ andata lunga la discussione nell’ultimo consiglio comunale e solo oltre la mezzanotte è stata discussa la mozione proposta dal gruppo di minoranza, Avanti Montegranaro in cui di impegnava il sindaco a farsi portavoce presso la Regione per rivedere la recente modifica sulla legge sulla ludopatia. "Una modifica che amplia i volumi delle sale slot, che riduce le distanze dai luoghi sensibili e che permette orari più flessibili per l’apertura – hanno rilevato i consiglieri di opposizione, giustificando la necessità di rivedere questi aspetti "alla luce dell’apertura della mega sala slot nei dintorni di Montegranaro". La mozione è stata respinta: "L’amministrazione ha dichiarato di non volersi mettere contro il governo della Regione, loro amico – commenta Avanti Montegranaro – e questo nonostante ci siamo resi disponibili a ritirarla qualora ci fosse stata la volontà di convocare un consiglio comunale aperto".