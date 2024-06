Madre e figlioletta in ospedale

Madre e figlia al pronto soccorso di Fermo a seguito dei traumi riportati in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. Alla guida di una Renault elettrica, era una donna residente a Monterubbiano, che trasportava la sua bambina di sette anni. Erano le 14 circa, quando, per cause in corso di accertamento, la donna ha perso il controllo dell’auto all’altezza del territorio di confine tra Altidona e Lapedona, mentre stava viaggiando in direzione monti. La conducente ha prima invaso la corsia opposta, per poi sfondare con l’auto un muretto a protezione della carreggiata, fino a finire in un fossato con la macchina capovolta su se stessa. Immediati i soccorsi prestati dal personale medico e sanitario del 118 e dei vigili del fuoco di Fermo. Madre e bambina, che durante il tempo dei primi soccorsi non hanno mai perso coscienza, sono state trasportate al pronto soccorso. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri.

Paola Pieragostini