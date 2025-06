Malore in casa, tragica morte per un 33enne

PETRITOLI

Comunità pakistana in lutto in Valdaso, per la morte improvvisa di Murtaza Ali, di 33 anni, avvenuta nella tarda mattinata di ieri, in un’abitazione in frazione Valmir di Petritoli, dove l’uomo risiedeva con la sua famiglia composta da un fratello, zii e cugini. Giunto in Italia da circa dieci anni, Ali era conosciuto in tutta la Valdaso, dove lavorava regolarmente da tempo in un’azienda agricola locale, dopo aver svolto mansioni in altre aziende. Nella tarda mattinata di ieri, Murtaza Ali aveva avvertito un malore ed era rientrato a casa. Si trovava infatti nella sua abitazione quando intorno alle 12 è stata lanciata la richiesta di soccorso al 118. Giunto sul posto il personale medico e sanitario ha tentato ogni manovra di rianimazione per salvare la vita al 33enne. Purtroppo però, tutto è risultato vano. Al medico del 118, altro non è restato che costatare il decesso dell’uomo. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri, per il sopralluogo e gli accertamenti del caso. In lutto la comunità pakistana, una delle più consistenti in tutta la Valdaso, insediata sia sul versante Ascolano che Fermano, dove i lavori agricoli delle numerose aziende locali, vengono ormai svolti dalla forza dei braccianti pakistani. La notizia della morte del 33enne, si è infatti diffusa rapidamente nella zona, facendo sì che molti connazionali amici e conoscenti di Murtaza Ali e della sua famiglia, raggiungessero l’abitazione di Valmir. In segno di vicinanza, rispetto e cordoglio, è infatti tipico della cultura pakistana, sospendere il lavoro e riunirsi, nei casi di lutto. Allo stesso modo, tra i residenti di Petritoli è sceso il dispiacere per il tragico evento che ha colpito il 33enne, ritenuto da tutti un ragazzo tranquillo, rispettoso e un grande lavoratore.

Paola Pieragostini