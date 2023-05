Malore in quota, muore 50enne

Si accascia a terra a causa di un malore durante un’escursione sul monte Amandola, purtroppo passeggiando da solo nessuno ha potuto lanciare i soccorsi e il malcapitato si è spento sul posto. L’uomo di origini abruzzesi di circa 50 anni ieri mattina aveva deciso di fare un’escursione sui Sibillini: stava percorrendo un sentiero in direzione di valle Caprina, quando molto probabilmente ha accusato un malore e si è accasciato a terra. A lanciare l’allarme verso le 16 di ieri, dei passanti che hanno visto il corpo a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Amandola, forestali, il 118, i volontari del soccorso alpino, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare e i medici hanno solo constatato il decesso.