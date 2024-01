"Mancati stanziamenti per arredi e strumentazioni del nuovo ospedale"

Lo dice da tempo e lo ribadisce, il consigliere regionale del Pd, Fabrizio Cesetti, ripete ancora che la sanità fermana, sotto la giunta regionale di centro destra, è drammaticamente peggiorata: "Nonostante i vari atti da me presentati e discussi in consiglio regionale per provare a correggere gli errori commessi, a partire dalla disastrosa legge sulla riorganizzazione del sistema sanitario, che attraverso una finta autonomia ha decentrato le sole responsabilità per accentrare il potere gestionale e finanziario, la giunta regionale si è dimostrata sorda a ogni interlocuzione, con il silenzio sempre accondiscendente del sindaco di Fermo, nonché presidente della Conferenza dei Sindaci". Cesetti spiega che i tagli che si preannunciano in ambito sanitario era largamente previsti: "Così come pure i mancati stanziamenti per gli arredi e le strumentazioni per il nuovo ospedale di Fermo, non sono altro che l’effetto ultimo di una politica regionale profondamente inadeguata, che di fatto ha cancellato il diritto costituzionale alla salute e portato a una crescita esponenziale dei tempi delle liste di attesa, alla mancata assunzione del personale necessario a garantire le prestazioni, incluse quelle urgenti come le visite oncologiche, il tradimento delle promesse riguardanti lo sviluppo della medicina del territorio e l’aumento della mobilità passiva. Problemi che, pur riguardando tutte le Marche, nel fermano sono stati amplificati dai giochi di potere all’interno del centrodestra, come dimostra, solo per citare un caso, il poco edificante balletto per la nomina dei direttori della AST 4 nel corso del 2023. Per tacere, poi, sulle opere infrastrutturali di edilizia sanitaria, i cui unici progetti in corso di realizzazione o ultimazione sono ancora fermi al quinquennio 2015-20, da me finanziati per oltre 150 milioni di euro quando ero assessore al Bilancio della giunta Ceriscioli: su tutte la realizzazione degli ospedali di Fermo e Amandola nonché la ristrutturazione dell’ospedale di comunità di Montegiorgio".