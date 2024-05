Manutenzione delle scogliere

Deliberata dalla Giunta municipale l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria riguardanti la sistemazione e rifioritura delle barriere frangiflutti. La decisione ha fatto seguito alla presa d’atto che con decreto del dirigente della direzione ambiente e risorse idriche della Regione Marche sono state ripartite le risorse finanziarie per gli interventi di difesa della costa e di manutenzione degli arenili e assegnati a favore del Comune di Porto San Giorgio per complessivi €114.354,76 di cui esigibili nella annualità 2024 € 38.118,25 e nella annualità 2025 € 76.236,51; Nel litorale marino del comune di Porto San Giorgio per contrastare l’erosione costiera sono presenti n° 37 scogliere emerse e un pennello, l’Ufficio Tecnico comunale, a seguito di sopralluogo, ha individuato come necessarie di manutenzione le scogliere emerse. Pertanto, visto il documento di fattibilità delle alternative progettuali redatto dal terzo settore, ha ravvisato la necessità di procedere ad un intervento di manutenzione straordinaria delle scogliere emerse mediante il rifiorimento con l’integrazione di materiale lapideo per un importo complessivo di 114.354,76 euro.