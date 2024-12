Marco Massa chiede chiarimenti sul progetto da 50 milioni di euro della bretella sul Chienti

Marco Massa fa parte del comitato ‘Una bretella per chi’ e "lo scopo che ci prefiggiamo è di riuscire ad avere qui un esponente politico della Regione, non un tecnico, che ci parli e ci spieghi un progetto da 50 milioni di euro che inciderà sulla nostra frazione, il perché e l’utilità di questa opera".

Quella di Massa non è una contrarietà a prescindere sulla bretella sul Chienti e sull’Ete Morto. "Io voglio solo avere gli strumenti adeguati per capire. Solo quando ne saprò di più potrò dire se sono contrario o favorevole. Il fatto è che al momento gli strumenti per valutare non li ho. Abbiamo potuto mettere mano a una documentazione, soprattutto tecnica, facendo accesso agli atti, ma lì non ci sono le risposte che stiamo chiedendo. Vorrei che almeno venissero a spiegarci il perché di questa opera e perché proprio qui".