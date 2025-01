"Massa Fermana, ecco i programmi"

Inizia con alcune conferme e tante novità il 2025 per il piccolo centro di Massa Fermana, a primavera partiranno alcuni nuovi interventi e ci saranno anche le prime inaugurazioni. E’ con queste prospettive che il sindaco Gilberto Caraceni ha iniziato il nuovo anno. "Abbiamo lavorato in continuità – commenta Gilberto Caraceni – alcune pratiche erano state già avviate, altre sono in corso di definizione. In primo luogo abbiamo deciso di mantenere invariate le principali imposte comuni, questo per non gravare sulle famiglie specie in questo momento. Ci sono stati solo due piccoli aumenti. Il primo riguarda la Tari, un aumento imposto a livello nazionale a cui ci siamo dovuti adeguare. Il secondo riguarda le lampade votive, un piccolo aumento necessario, questa imposta era ferma da tantissimi anni, ma negli ultimi tempi i costi energetici sono aumentati. Per il resto tutto confermato come lo scorso anno". Corposo il programma delle opere pubbliche ma anche iniziative a carattere sociale, che riguarderanno i bambini e altre novità sono in fase di studio.

"Ci sono tante opere da seguire – continua Caraceni – abbiamo un finanziamento che ci permetterà di prolungare il marciapiede lungo la strada provinciale 48 montapponese, attualmente il marciapiede arriva fino all’incrocio di via Crivelli, il nostro obiettivo procedendo per stralci e quello di arrivare alla frazione Madonnetta. Abbiamo recentemente ricevuto la comunicazione di un finanziamento da 95.000 euro destinato all’efficientamento energetico della linea di pubblica illuminazione. Questi lavori serviranno a sostituire i corpi illuminanti ormai obsoleti con nuove lampade a risparmio energetico. Questo consentirà di abbassare i consumi a vantaggio dell’ambiente, ridurre anche quello che viene definito inquinamento luminoso, i lavori inizieranno a primavera. Sempre a primavera sarà inaugurato il nuovo museo dedicato alla figura di Ada Natali, la prima donna sindaco d’Italia. I lavori strutturali sono ultimati da tempo stiamo provvedendo agli arredi, anche perché vorremo utilizzare questi spazi anche come una sala lettura provvista di una biblioteca. Infine, per ampliare l’offerta formativa, sono iniziati la settimana scorsa i corsi di teatro per bambini da 6 a 13 anni. Iniziative pensate per socializzare, ma anche per sviluppare nei bambini capacità espressive e dizione. Alla prima lezione hanno partecipato 18 bambini, altre iniziative arriveranno in primavera".

Alessio Carassai