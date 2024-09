Meno rifiuti e un mondo più pulito grazie ai bambini della città

Alunni delle scuole cittadine sono stati impegnati venerdì nella cura della città con ’Puliamo il mondo’. L’Assessorato all’Ambiente, in collaborazione col circolo del Fermano Legambiente ’TerraMare’, ha organizzato l’edizione 2024 della manifestazione, conosciuta a livello internazionale col nome di ’Clean up the world’, una delle maggiori campagne di volontariato. Con questa iniziativa vengono liberati dai rifiuti e dall’incuria parchi, giardini, strade, piazze, fiumi e spiagge di centinaia di città. Il programma di venerdì è stato preceduto dalla consegna dei kit (casacche, cappellini, guanti e pinze). Dalle prime ore della mattinata di venerdì i giovanissimi dei plessi scolastici sangiorgesi hanno pulito vari spazi cittadini.

Le classi di materna ed elementare dell’istituto Canossiane si sono occupate dei rifiuti del parco Villa delle rose e di un tratto di spiaggia. Le quinte delle elementari Capoluogo, Borgo Costa e Borgo Rosselli, invece, hanno effettuato la raccolta in piazza Gaslini e piazza Dante. Alla Borgo Rosselli, inoltre, sono stati impegnati nella pulizia del cortile del proprio istituto. L’assessore all’Ambiente Fabio Senzacqua è intervenuto durante la manifestazione per salutare i partecipanti e gli insegnanti: "I giovani si sono mostrati interessati alle attività, facendo domande e riflettendo proprio mentre effettuavano la differenziata. Dalle loro azioni arriva un insegnamento anche per i grandi – ha commentato –. Lo scopo principale di ‘Puliamo il mondo’ è quello di educare le future generazioni iniziando dalla sensibilizzazione alla pulizia degli spazi pubblici".