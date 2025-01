"Mi hanno hackerato i social con un semplice messaggio su Facebook"

"Mi hanno hackerato tutti i sistemi social tramite un semplice messaggio su facebook, ho impiegato quasi 5 mesi per rimettere insieme tutto il sistema". Questa è la disavventura capitata a Moreno Bellesi, dirigente comunale e coordinatore provinciale di Italia Viva, ma questa volta forse più che la sua funzione politica o professionale, è stata la sua capacità social a renderlo un obiettivo sensibile. Nell’era digitale, infatti, anche la capacità di raggiungere una vasta platea di persone può rappresentare un elemento che può fare gola a qualche malintenzionato. "Tutto è iniziato il 16 settembre del 2024 – racconta Moreno Bellesi – sul mio profilo fb avevo pubblicato un post, andando a scorrere mi sono imbattuto in un commento decisamente inadeguato e sopra le righe, non conoscendo il nome dell’autore sono andato a visionare il suo profilo ed è successo il patatrac. E’ stato subito evidente che era un profilo fasullo, ma da quel momento il mio profilo si è bloccato. Ho contattato facebook, ma non si trattava di una restrizione imposta da loro, sono stato semplicemente hackerato. La cosa mi ha causato una enormità di problemi. Al momento non mi risulta che il mio profilo sia stato utilizzato per scopi illeciti o per fare proposte ai miei contati, comunque ho fatto una segnalazione all’autorità competente. Ma per circa 5 mesi sono rimasto bloccato a tutti i livelli. Mi interesso di tecnologia, ho impostato un sistema che unisce tutti miei profili social, sono presente su altre piattaforme, basta che scrivo su una di questa e lo stesso messaggio viene veicolato anche agli altri. Quindi sono stato bloccato anche sugli altri social. Nel mio profilo fb avevo oltre 4.000 contatti, anche di più sugli altri. Ho dovuto seguire diverse procedure, ma finalmente il 26 gennaio sono tornato in possesso della mia ‘vita’ digitale".

a.c.