Minorenne si allontana dalla comunità per due volte, ritrovata in centro a Fermo

Fermo, 23 novembre 2024 – Era domiciliata in una comunità di accoglienza locale, la minore di 16 anni di nazionalità rumena che martedì scorso, si è allontanata dalla struttura, facendo perdere le sue tracce e che è stata ritrovata una prima volta dopo tre giorni, nel centro cittadino di Fermo, dagli agenti della Questura.

I poliziotti, nel volgere di poche ore, si sono nuovamente messi sulle sue tracce visto che aveva di nuovo lasciato la comunità, ritrovandola stamattina, a Lido di Fermo. La ragazzina stava bene e, dopo gli accertamenti sulle sue condizioni di salute è stata affidata alla madre, dietro comunicazione al Procuratore del Tribunale dei Minori di Ancona.

Una vicenda dal lieto fine, nel senso che la 16enne è stata ritrovata per ben due volte, e che ha richiesto uno spiegamento di forze non indifferente da parte di Questura e forze dell’ordine, compresi i comandi della Polizia ferroviaria, della Polizia stradale, oltre ad ospedali e stazioni.

La Polizia di Stato, infatti, non appena ricevuta la notizia dell’allontanamento, aveva subito attivato il protocollo per la ricerca di persone scomparse, informandone anche la Prefettura allertando le forze dell’ordine e allargando il raggio d’azione anche alle città limitrofe e in località dove risultava che la 16enne poteva avere dei contatti e delle amicizie. Uno spiegamento di forze che ieri sera, in prima battuta, ha consentito ai poliziotti di individuare la minorenne nel centro di Fermo e che è stato di nuovo allertato quando, poche ore dopo il suo rientro in comunità, la 16enne si era nuovamente allontanata facendo perdere le sue tracce per diverse ore, visto che i poliziotti l’hanno nuovamente rintracciata questa mattina.