Miscuglio di Aleppo da Montepacini

Continua il viaggio del Biodistretto Picenum per far conoscere le aziende biologiche produttrici annoverate nel progetto. La prossima tappa è prevista per oggi presso Montepacini di Fermo, evento che si aprirà alle 17 con il seminario sul miscuglio di Aleppo, durante il quale sarà possibile vedere sul campo la seconda fase della produzione del miscuglio, vale a dire la spigatura del grano. Il seminario sarà seguito dallo show cooking a cura di Aurelio Damiani alle 20. Montepacini è una realtà animata da un progetto pubblico/privato su 12 ettari, sulla quale dal 2012 viene realizzato un programma di agricoltura sociale.