Montefortino, studenti al Senato

Gli alunni della pluriclasse 4-5 delle elementari di Montefortino, con le insegnanti sono stati ricevuti a palazzo Madama per la premiazione del concorso nazionale ‘Vorrei una legge che…’. La scuola di Montefortino è stata l’unica a rappresentare le Marche per il concorso indetto dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. A premiare le classi, delegato del presidente Ignazio La Russa, il senatore Questore Nastri ,che ha esordito dicendo che da 15 anni questa iniziativa consente ai bambini delle elementari di scoprire il processo che conduce alla nascita, discussione e approvazione delle leggi che regolano la vita di ogni cittadino. La pluriclasse 4-5, guidata dalle docenti Laura Terrenzi e Antonietta Ciarroni, ha proposto una legge che garantisca ai territori dell’entroterra ospedali non troppo lontani. "Siamo entrati in modo graduale nell’argomento partendo dai programmi di storia, geografia ed educazione civica – spiegano le insegnanti – poi ci siamo addentrati in discorsi che hanno stimolato i bambini mettendo in evidenza la loro tenerezza". Alla cerimonia sono intervenuti anche la dirigente scolastica Rita Di Persio e il sindaco di Montefortino Domenico Ciaffaroni. Il premio è stato esposto nella scuola di Montefortino e rappresenta un motivo di orgoglio per la comunità e per l’istituto Omnicomprensivo di Amandola, ma soprattutto è divenuto un monito di incoraggiamento poiché anche nei piccoli centri con l’impegno si posso raggiungere importanti risultati.