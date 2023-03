Montegiorgio, il presidente Avis: "Nel 2022 solo 19 nuovi donatori"

Si è tenuta la 63° assemblea annuale della sezione Avis di Montegiorgio. L’appuntamento è stato l’occasione per tracciare il bilancio delle attività svolte e definire le linee dei programma che accompagneranno l’associazione nei prossimi mesi. Il presidente, Marco Armellini, dopo aver ringraziato tutti gli iscritti per il prezioso e insostituibile impegno; ha sottolineato il grande valore sociale del gesto del dono di sangue e dei suoi emocomponenti, è entrato nel vivo dell’incontro.

"Nonostante tutto l’impegno profuso nel corso dell’anno – dichiara Armellini - la raccolta di sangue intero e di plasma non ha dato i risultati sperati, a causa delle tante, troppe chiusure del centro trasfusionale per cause organizzative interne dell’Azienda sanitaria e non dipendenti dalla nostra associazione. I lavori in corso e mancanza di medici, non ci hanno consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati, che avremmo potuto tranquillamente raggiungere e incrementare. Nel 2022 il centro trasfusionale di Montegiorgio è rimasto chiuso per ben 19 giorni, senza contare i 4 festivi che cadevano nelle giornate di donazione, conseguendo 776 donazioni, di cui 666 di sangue intero e 110 di plasma, circa 95 sacche di sangue in meno e 35 in più di plasma, questi dati necessitano una profonda riflessione. Preoccupante anche la situazione dei nuovi donatori, nel 2022 sono arrivati solo 18 nuovi donatori, ma preoccupa anche l’età dei donatori, mediamente alta".

Fra le attività eseguite nell’ultimo anno: è stata rifatta l’insegna luminosa presso la sede che da anni era in disuso. Il 18 giugno è stato organizzato a Falerone il convegno dal titolo ‘Comunicare l’amore’, sull’importanza della comunicazione in ambito educativo. Il 26 giugno è stato inaugurato il monumento al donatore e la mostra dei bozzetti del concorso nella sede comunale a Montegiorgio e molto altro.

Alessio Carassai