MONTEGIORGIO: Piano Asfalti, Fognature e Interventi di Sicurezza

Estate e autunno saranno la base di partenza di importanti cantieri che avranno la funzione di creare servizi e migliorare la sicurezza sul territorio di Montegiorgio. Molti gli interventi che l’Amministrazione da giugno e per tutta l’estate ha portato avanti con precisi obiettivi. Fra questi capitolo speciale dedicato alla manutenzione stradale per un importo complessivo di 375.000 euro, opere che saranno realizzate tramite i finanziamenti del Pnc (Piano nazionale complementare), che hanno interessato le strade Caprella, Montese, Tintoretto, Mantegna e Crocedivia. Per queste strade è stato effettuato il rifacimento dell’asfalto e dei canali di deflusso delle acque di superficie. Sono di natura differente ma ugualmente importanti i lavori di ampliamento della rete fognaria di Piane di Montegiorgio, per un importo complessivo di 550.000 euro. "Le fognature di Piane – commenta l’assessore ai lavori pubblici Alan Petrini – rappresentava un problema storico, la rete era sottodimensionata in proporzione alla popolazione residente, che fra le altre cose negli ultimi decenni è cresciuta notevolmente. I lavori hanno previsto l’ampliamento delle condotte delle vie principali e delle traverse fra cui via Leonardo Da Vinci, Archimede tanto per citarne alcune. Al termine degli interventi verrà risistemato il manto stradale. Un piccolo intervento per circa 40.000 euro riguarderà alcuni tratti fognari del centro storico. Si tratta di linee particolarmente antiche realizzate in muratura, che hanno subito danni del sisma che sono state sistemate". Questi i cantieri che sono stati portati avanti in questi mesi, ma altre opere molto interessanti riguarderanno i prossimi mesi autunnali. "Un ringraziamento va rivolto ai dipendenti degli Uffici comunali – conclude Petrini – perché si sono dovuti impegnare e rimettere mano a tutti i progetti: fra questi pista di elisoccorso a Piane, la copertura del manto in sintetico dell’impianto sportivo Marziali, l’ascensore lungo viale Ugolino, il parco fluviale sul Tenna solo per elencarne alcuni. Ciò per effetto dell’aumento dei prezzi delle materie prime che ha richiesto di revisionate tutti i prezzari".