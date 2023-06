Montegranaro, i residenti: "Strada Sant’Anna è un cratere"

Non chiamatela strada comunale perché, come vanno denunciando da quasi due anni, i residenti di via Sant’Anna quella è un tratturo: "Ci sono crateri, perché chiamarle buche è riduttivo, profondi anche 20 cm; le crepe del manto stradale, vista la totale assenza di manutenzione, sono diventate solchi profondi e contribuiscono a rendere pericoloso il transito per le auto e per le due ruote. L’asfalto è visibilmente usurato, il manto stradale fortemente sconnesso e di zanelle ai lati manco a parlarne" lamentano i residenti che, due giorni fa, hanno presentato un secondo esposto denuncia presso il Comune, sperando che, a forza di insistere, prima o poi qualcuno si prenda la briga di intervenire. "In realtà, di quella strada, il tratto che proprio non è stato mai preso in considerazione è quello finale di 900 metri, (la parte restante della via viene curata) dove ci sono diverse case abitate e altre che lo sono periodicamente ma i cui proprietari si trovano a dove subire questi stessi disagi" riferiscono i residenti.