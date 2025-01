Musica al teatro delle Api. Sul palco arriva Fabio Concato

Tempo di musica d’autore al Teatro delle Api con la rassegna promossa da Future Eventi in collaborazione con il Comune che, sabato sera, prenderà il via con un concerto di un cantautore dai testi sempre molto raffinati quale è Fabio Concato. Il concerto è una tappa del tour teatrale ‘Altro di me’, titolo del nuovo capitolo della lunga storia artistica di Concato e, in particolare, di un brano più introspettivo del suo ultimo album ‘Tutto qua’. Un lavoro che esprime il desiderio dell’artista di ritrovare, tra le sue 180 canzoni, alcuni brani che sono stati meno eseguiti in pubblico nel lungo corso della sua carriera, che lui ha scelto di riproporre anche in versione live.

Proprio per questo il concerto di domani sera rappresenta appieno e in maniera più completa di sempre, il lungo percorso musicale di Concato, destinato a sorprendere ed emozionare. Un repertorio musicale speciale, fatto di canzoni dimenticate o, come le definisce Concato ‘sfortunate’, che sono passate poco in radio, che qualcuno ascolterà per la prima volta ma alle quali è molto legato e che, oltretutto, sono ancora di grande attualità. Naturalmente, accanto all’esecuzione di brani meno frequentati e considerati dall’autore come ‘vecchi, cari amici’, non mancheranno i suoi grandi successi, canzoni intramontabili che lo hanno reso uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale cantautoriale italiano.

Insomma, una serata che sarà anche l’occasione per scoprire e riscoprire piccoli grandi capolavori musicali. Biglietti su ticketone e ciaoticket. Il secondo appuntamento sarà il 22 febbraio con Amedeo Minghi in tour con ‘Anima sbiadita’ mentre la chiusura, il 28 marzo, con ‘Jackson One’, spettacolo tributo al re del pop, Michael Jackson con Roy Paladini, vincitore di Tale e Quale Show (Rai Uno) nell’edizione del 2023.