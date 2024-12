Natale a Fermo: tra presepi, eventi magici e tradizioni secolari

Il Natale è già qui, con i suoi luoghi simbolo, con gli appuntamenti nuovi, con un’aria di magia che si rinnova sempre. Una domenica fredda e bellissima quella che è andata in scena a Fermo, con la lunga fila alla casa di Babbo Natale della contrada Campolege, una tradizione da più di 30 anni, e il taglio del nastro alla mostra dei presepi alle piccole cisterne.

Un’edizione dedicata a Mauro Nucci, da poco scomparso, per anni dietro le quinte della kermesse che ha fatto diventare Fermo capitale del presepe. Momenti di emozione e di commozione all’apertura dell’esposizione che conta quest’anno 47 presepi arrivati dalle province di Fermo, Macerata, Ascoli Piceno e Pescara. Raccogliere il testimone di Mauro il nipote Domenico Nucci per l’associazione Amici del presepe che ha mostrato piccoli gioielli, come il presepe realizzato dentro il tronco di un albero.

Fermo Magica ed il Natale della Lampada è anche il presepe meccanico poliscenico degli Artigianelli alla Chiesa del Carmine, il presepe nella sala del Capitolo in corso Cefalonia dell’Arciconfraternità della Pietà, la Tana di Rudolph nella sede della Contrada Fiorenza, i laboratori sul tema di Aladin con i Musei e con l’associazione Antica Bottega, gli zampognari, l’albero della contrada San Bartolomeo e la tre giorni di spettacolo di Max Giusti al Teatro dell’Aquila, solo per citare alcuni momenti della ricca due giorni.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Paolo Calcinaro che ha parlato di una giornata dell’Immacolata splendida, "battuto il meteo infausto e le previsioni del tempo, una giornata ricca di attrazioni che sono state inaugurate con tanti fermani e tantissimi visitatori che hanno voluto vivere a pieno le proposte del Natale di Fermo con eventi e iniziative che vanno incontro a tutti i gusti, proponendo momenti belli e accoglienti, realizzati con la collaborazione delle tante realtà della città. Un grazie per il lavoro, per l’impegno e la dedizione agli assessori Micol Lanzidei, Mauro Torresi e Annalisa Cerretani, alla Pro Loco, alle contrade ed a tutti coloro che con la loro collaborazione stanno contribuendo e danno il loro apporto per dare vita al Natale della Città di Fermo".

Piccoli paradisi per gli amanti dello shopping natalizio al mercatino in piazza, un’atmosfera carica di calore anche grazie alla cioccolata calda che profuma l’aria. Parole di soddisfazione sono arrivate anche dagli assessori Mauro Torresi, Micol Lanzidei e Annalisa Cerretani che hanno, in particolare, sottolineato "come le tante attrazioni che compongono il ricco programma natalizio della città di Fermo, oltre ad essere sempre molto attese, sono veramente partecipate, con tanti fermani e visitatori ad ogni iniziativa a dimostrare come si possano realizzare eventi di successo e di qualità grazie alla collaborazione di enti e associazioni cittadine. Un primo assaggio del ricco cartellone di eventi, di arte, creatività e bellezza senza eguali, capaci di stupire e creare la meraviglia che solo il Natale sa suscitare e che continua con tanti appuntamenti tutti da vivere fino all’Epifania".