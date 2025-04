Nel segno di Joyce Lussu. Nasce il centro studi internazionale

Dopo un lungo percorso, il Centro Studi Joyce Lussu di Porto San Giorgio, fondato l’anno successivo alla morte di Joyce Lussu, ha cambiato il suo nome in Centro Studi Internazionale Joyce Lussu A.P.S. lo scorso 9 aprile, presso lo studio notarile Ciuccarelli Mori di Fermo.

"La necessità di dotarsi di strumenti sempre più efficaci e di una struttura associativa che rispondesse alle nuove norme dettate dal Codice del Terzo Settore ha spinto i soci fondatori a compiere questa scelta per portare avanti, con sempre maggiore incisività, il lavoro di diffusione e valorizzazione delle opere e delle scelte di vita di Joyce Lussu – spiegano i promotori dell’iniziativa –. Il suo lascito civile e culturale, lungi dall’essere del mero materiale d’archivio, interroga in modo fecondo i nodi tematici del tempo che viviamo. Per questo, crediamo le domande che si levano dalle sue pagine possono aiutare a capire la trama fitta dei fenomeni storici e sociali e motivano le ragioni delle attività del Centro Studi".

Sono stati nominati a formare il consiglio direttivo la dottoressa Luisa Serroni, in qualità di presidente, il dottor Leandro Di Donato in qualità di vicepresidente e il dottor Luigi Rossi in qualità di segretario. La dottoressa Gilda Traini, la dottoressa Franca Falcioni, la dottoressa Giorgia Gabbolini e il signor Armando Baldi sono gli altri membri che hanno dato vita alla costituzione della nuova associazione.

