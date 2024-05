Ecco i nuovi direttori dell’Ast di Fermo: le nomine

Fermo, 8 maggio 2024 – Ci sono voluti pochi giorni al direttore generale dell’azienda sanitaria di Fermo, Roberto Grinta, per individuare le figure dirigenziali che completano la governance del territorio, due direttori su tre sono già risorse interne, il terzo è un professionista di esperienza, non ci sarà discontinuità, assicura Grinta.

Un trasloco dunque per Elisa Draghi, già direttore medico ospedaliero, a gestire il settore delle emergenze e le acuzie al Murri, di fatto le emergenze e tutte le difficoltà di ogni reparto: “Subentro ad Andrea Vesprini nella veste di direttore sanitario, dal 15 maggio, sono qui dal giugno 2022 e in questo tempo abbiamo aperto emodinamica, riorganizzato reparti, aperto la nuova gastroenterologia, organizzato il servizio di elettrofisiologia che apre a giugno. Abbandono il ruolo in prima linea in ospedale, avrò anche l’onore di supportare la crescita del territorio, oltre le acuzie di cui mi sono occupata finora".

Al suo posto è già stato nominato un facente funzioni che traghetterà l’ospedale fino ad un certo punto, Massimo Esposito è il secondo manager che entra e prende il posto di Alberto Carelli, promosso alla guida dell’azienda di Pesaro.

Tutto nuovo il profilo che va a ricoprire l’ingegner Alberto Franca che finora si è occupato di gestire tutta la parte tecnica della sanità. Il coordinatore dell’integrazione socio sanitaria è figura di coordinamento con le attività territoriali, con il distretto, il dipartimento di salute mentale e delle dipendenze patologiche, oltre che dell’ospedale. Sarà fondamentale per avviare l’apertura delle centrali operative territoriali, del nuovo punto unico di accesso ai servizi sanitari e delle case di comunità con tutte le opportunità del Pnrr. Al suo posto nell’area tecnica resta l’ingegner Rocco Tirabasso.

a.m.