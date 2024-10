Un gruppo di persone di buona volontà, impegnate a costruire un dibattito politico e avanzare proposte. È il compito che si è data ormai da tre anni l’associazione intitolata a Giorgio La Pira, il presidente Maurizio Temperini presenta il nuovo anno fatto di incontri e di confronti importanti, con una proposta concreta: aiutare i comuni di Fermo, Porto San Giorgio ma anche Porto Sant’Elpidio a costruire un percorso comune di riflessione. La Pira è un uomo che ha saputo portare avanti un discorso politico capace di andare oltre l’individualismo esasperato, questo ci si propone, spiega Temperini con il vice, Giovanni Lanciotti: "Il nostro obiettivo è promuovere una cultura del senso di ciò che si fa, riflettendo sui cambiamenti di oggi, sul digitale e sulle sfide del futuro. E poi vogliamo fare capire che i comuni di Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio devono per forza lavorare insieme, unendo servizi e possibilità, partendo alle politiche per la sicurezza e dalla necessità di unire le polizie municipali. Su questo abbiamo elaborato un documento, che parte da un’esperienza già vissuta in Emilia Romagna, è tempo di guardare oltre i propri confini per crescere. Non ha più senso farsi concorrenza, in un tempo di crisi così". Il primo evento è previsto per il 18 ottobre, al teatro di Porto San Giorgio, con Claudio Turrini, proprio per parlare della figura di La Pira.

Il 15 novembre, alla parrocchia di Gesù Redentore di Porto San Giorgio si parlerà di intelligenza artificiale con Manolo Abrignani, il 24 gennaio, al Fermo tech dell’ex mercato coperto appuntamento con Antino Prado per parlare ancora delle criticità e delle prospettive del digitale. Il 21 febbraio ci sarà il primo incontro a Porto Sant’Elpidio, per discutere delle possibili collaborazioni tra polizie municipali, per la creazione di un corpo intercomunale di guardia, con la partecipazione di Achille Zechini, dirigente superiore della polizia di stato in pensione: "Aspettiamo risposte, spiega Temperini, per aprire davvero un discorso concreto".

a.m.